Mancini,con Polonia ripartiamo dal 4-3-3

BOLOGNA 6 SET - Resta abbottonato sull'undici titolare, Roberto Mancini. Qualche indicazione la fornisce però sul modulo. L'Italia ripartirà dal 4-3-3: "E' giusto ripartire dalla base creata in giugno, in cui abbiamo fatto benino seppur con giocatori stanchi e a fine stagione. Comunque il modulo non è importante. E' l'atteggiamento che conta: voglio una squadra propositiva".