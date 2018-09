A Cles la giovane atletica italiana

ROMA, 6 SET - La giovane atletica azzurra sbarca a Cles. Dopo la spedizione agli Europei berlinesi tra luci e ombre, gli atleti italiani cercheranno di dare speranze e segnali di rinascita nel capoluogo trentino, dove dal 7 al 9 settembre, si terranno i campionati nazionali del Centro Sportivo Italiano. Sul tartan trentino sono attesi 1.553 promesse dell'atletica, 855 maschi e 698 femmine, che si contenderanno la maglia di campione nazionale nelle varie specialità e nelle 11 categorie (per entrambi i sessi) regolamentari. ''Anche per noi l'atletica è la regina degli sport, grazie al fondamentale impegno delle società sportive e delle famiglie - ha detto il presidente nazionale del Csi Vittorio Bosio - In queste stagioni stiamo dedicando un'attenzione particolare all'attività sportiva giovanile e siamo doppiamente orgogliosi di promuovere questo sport che unisce valori importanti quali sacrificio, passione ed amicizia, sempre anima del Csi''.