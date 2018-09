Arthur:Messi?Felice per suoi complimenti

ROMA, 6 SET - Il centrocampista del Barcellona, Arthur Melo, nel corso della conferenza stampa che si è tenuta nel ritiro della Nazionale brasiliana, ha ringraziato Leo Messi per le parole che gli ha rivolto. Arthur ha detto: "I complimenti di Messi mi rendono felice, soprattutto perché è un giocatore eccezionale". "Non ho parole per esprimere ciò che rappresenta per il calcio - ha aggiunto il centrocampista - è una grande responsabilità per me indossare la maglia del Barcellona e della Nazionale brasiliana. In entrambi i posti sono stato accolto molto bene, così è facile adattarsi, devo continuare a fare quello che ho fatto, dimostrandolo sempre sul campo". Alla domanda sulla sua decisione di finire al Barcellona, Arthur ha ammesso che, "fin da bambino, il mio sogno era giocare a Barcellona. Ho sempre guardato Xavi o Iniesta, ho visto quello che stavano facendo e mi sarebbe piaciuto seguire le loro orme". Nei giorni scorsi, Messi ha elogiato Arthur, dicendo che "nello stile gli ricorda molto Xavi".