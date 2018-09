Tennis: Us Open, la Keys è in semifinale

ROMA, 6 SET - La padrona di casa Madison Keys batte la spagnola Carla Suarez Navarro per 6-4, 6-3 e approda nelle semifinali degli Us Open di tennis femminili. La statunitense domani si troverà di fronte la giapponese Naomi Osaka, che ha eliminato a sua volta l'ucraina Lesia Tsurenko (con un doppio 6-1), riportando i colori nipponici ai vertici del tennis mondiale, come non accadeva dai tempi di Kimiko Date. Nell'altro incontro di semifinale la statunitense Serena Williams affronterà la lettone Anastasja Sevastova, con l'obiettivo di tornare fra le grandi.