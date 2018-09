Tennis: Us Open, Djokovic in semifinale

ROMA, 6 SET - Anche Novak Djokovic si guadagna l'accesso alle semifinali degli Us Open di tennis, a Flushing Meadows. Il serbo (n. 6), ha piegato la resistenza del giovane e intraprendente australiano John Millman, che aveva clamorosamente eliminato sua maestà Rogerer Federer negli ottavi del torneo newyorkese. Di 6-3, 6-4, 6-4 il punteggio finale dell'Arthur Ashe stadium, che premia Djokovic dopo 2h48' di gioco e gli regala la semifinale contro Kei Nishikori, in programma domani. Il giapponese nei quarti ha eliminato il croato Marin Cilic, sconfitto in cinque set per 2-6, 6-4, 7-6 (7-5), 4-6, 6-4. Nell'altra semifinale si troveranno di fronte lo spagnolo Rafa Nadal e l'argentino Martin Del Potro.