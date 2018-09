Mbappe squalificato per 3 giornate

(ANSA-AP) - PARIGI, 5 SET - Kylian Mbappé è stato squalificato per le prossime tre giornate del campionato francese della Ligue 1 a seguito dell'espulsione rimediata in occasione di Nimes-Paris Saint Germain. L'asso francese, campione del mondo 2018, è stato punito duramente per la violenta reazione contro Savanier dopo aver subito un fallo di gioco. Mbappé, rialzatosi a seguito dell'intervento falloso, ha reagito con uno scatto d'ira spingendo l'avversario e facendolo cadere a terra. Una reazione spropositata che ha spinto il direttore di gara ad estrarre il cartellino rosso. Con la squalifica di tre giornate Mbappé salterà le partite contro Saint-Etienne, Reims e Rennes ma sarà a disposizione di Tuchel in occasione della sfida di Champions League contro il Liverpool.