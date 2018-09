Francesca Schiavone si ritira a 38 anni

ROMA, 5 SET - Francesca Schiavone ha annunciato il suo ritiro dal tennis nel corso degli Us Open a New York. La milanese, che lo scorso giugno ha festeggiato 38 anni, ha vinto il Roland Garros nel 2010 (prima azzurra di sempre) ed ha raggiunto la finale anche l'anno successivo. In carriera vanta un best ranking stellare, numero 4, e ha vinto complessivamente 8 titoli Wta - l'ultimo a Bogotà lo scorso anno - e tre Fed Cup. "Amo questo sport - ha detto - e sono pronta a trasmettere la mia esperienza e la mia passione".