Moto: Rossi a Misano per fare cose belle

ROMA, 5 SET - "È sempre un piacere arrivare al tuo GP di casa". Parola di Valentino Rossi in vista del Gran Premio di San Marino a Misano Adriatico. "Ci saranno molti amici e tifosi al circuito e faremo il possibile per fare di questo fine settimana qualche cosa di bello - aggiunge il pilota della Yamaha - Siamo stati a Misano per un test qualche settimana fa e dobbiamo riprendere il nostro lavoro da dove abbiamo lasciato. Voglio dare il massimo e iniziare il GP nel miglior modo possibile. Punto a fare una buona gara e a lottare per il podio - Mi piacerebbe che il tempo sia buono in modo che tutti possano godere dello spettacolo".