In Emilia Romagna 'Olimpiadi' under 14

BOLOGNA, 5 SET - Dall'atletica al volley, lo sport è protagonista in Emilia-Romagna con le 'Olimpiadi' italiane under 14 che per la prima volta si svolgeranno in regione dal 20 al 23 settembre, con Rimini città capofila. Organizzata dal Coni nazionale e regionale, la manifestazione coinvolgerà 3.300 atleti provenienti da tutta Italia in 45 discipline sportive, 35 federazioni e 10 discipline associate. Per l'Emilia-Romagna gareggeranno 207 ragazzi. Le competizioni del Trofeo Coni Kinder+Sport 2018 toccheranno le province di Rimini, Ravenna e Forlì-Cesena, più San Marino. Saranno presenti anche delegazioni estere, dalla Svizzera e dal Canada. Attesi un migliaio di tecnici e circa 5mila tra genitori, dirigenti e appassionati. Il torneo è alla quinta edizione: precedentemente si è svolto a Caserta, Lignano Sabbiadoro, Cagliari e Senigallia.