Inter, problema muscolare per Lautaro

MILANO, 5 SET - L'attaccante dell'Inter, Lautaro Martinez, salterà entrambe le amichevoli con l'Argentina, a causa del problema muscolare accusato prima della partita contro il Bologna. Il giocatore "è stato sottoposto a esami al polpaccio sinistro. La decisione è che non parteciperà alle prossime partite amichevoli", si legge in una nota della Federcalcio. L'Inter attende di mettersi in contatto con i medici argentini (dato il fuso orario con Los Angeles) per valutare la situazione. Intanto, Milan Skriniar, dal ritiro della Nazionale slovacca, carica l'ambiente nerazzurro. "C'era delusione nel gruppo, perché volevamo iniziare la stagione un po' meglio, adesso dobbiamo riprenderci i punti che abbiamo lasciato per strada - le parole del difensore -. L'obiettivo è tornare anche quest'anno in Champions, mentre in Europa vogliamo superare la fase a gironi. Eravamo nella quarta fascia, non potevamo scegliere gli avversari. Saranno belle partite, non vedo l'ora di giocare", ha concluso Skriniar.