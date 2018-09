Nuoto: torna la Gran Fondo Navigli

MILANO, 4 SET - Torna nel cuore di Milano l'unica gara di nuoto al mondo che si svolge in un canale. Sabato 8 settembre 165 nuotatori si sfideranno nelle acque del Naviglio Grande nella settima edizione della 'Gran Fondo del Naviglio', presentata oggi nella sede della Associazione Nazionale Marinai d'Italia e organizzata dalla associazione 'Terre dei Navigli Sport e Natura'. Tra di loro nuoteranno l'assessore allo Sport del Comune di Milano, Roberta Guaineri, lo chef vegan Simone Salvini e alcuni protagonisti della Nazionale paralimpica, tra cui Simone Barlaam, Federico Morlacchi, Alessia Berra e Alberto Amodeo. Tre i percorsi, tutti a favore di corrente, che si concluderanno in Darsena: i più allenati partiranno da Cassinetta di Lugagnano e nuoteranno per 24 chilometri; altri avranno lo start a Gaggiano, a 14 chilometri dall'arrivo; i meno esperti percorreranno 2.4 chilometri, dalla Canottieri San Cristoforo.