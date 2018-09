Olimpiadi 2026: Malagò,si faccia squadra

ROMA, 4 SET - "Milano insiste per essere capofila? Non sono ipocrita, so quello che dice e che pensa il sindaco Sala. Ma è evidente che se c'è una squadra in cui tutti remano nella stessa direzione per me siamo imbattibili, altrimenti sono problemi". È quanto tiene a sottolineare il presidente del Coni, Giovanni Malagò, tornando sulle ultime dichiarazioni del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che spinge per avere un ruolo da capofila nella candidatura alle Olimpiadi invernali del 2026. "Manca un anno abbondante alla decisione del Cio - aggiunge Malagò a margine della Giunta - e spero che le cose si chiariscano. In questi giorni abbiamo sentito spesso i soggetti interessati. Ci si deve incontrare con il governo per verificare le istanze di qualcuna delle persone coinvolte nella candidatura". Il capo dello sport italiano ha quindi concluso: "La prossima settimana, in base alla loro disponibilità, ci si incontrerà dal sottosegretario Giorgetti prima singolarmente e poi congiuntamente con le tre candidate".