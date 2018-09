FedEx Cup, DeChambeau sempre più leader

ROMA, 04 SET - Back-to-back e leadership consolidata. Bryson DeChambeau con il successo nel Dell Championship di golf ha allungato il proprio vantaggio nella classifica della FedEx Cup. Dove il 24enne californiano è davanti anche al leader mondiale Dustin Johnson, 2/o e costretto a rincorrere. Mentre il campione olimpico Justin Rose ha guadagnato il 3° gradino del podio provvisorio, retrocedendo Justin Thomas in 5/a posizione. Quarta piazza per Tony Finau, 6/a per Brooks Koepka e 7/a per Bubba Watson. Chiudono la Top 10 Cameron Smith (8/o), Phil Mickelson (9/o) e Jason Day (10/o). Con Francesco Molinari, che dopo il turno di riposo si prepara a tornare sul green nel BMW Championship (6-9 settembre in Pennsylvania), 14/o. E Tiger Woods sempre fermo in 25/a posizione. Dominio assoluto, fin qui, per DeChambeau. Che con 2 vittorie consecutive ai Play-Off ha eguagliato il record del figiano Vijay Singh nel 2008.