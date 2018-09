De Laurentiis: Perché Liverpool con noi?

NAPOLI, 3 SET - Sul duro girone di Champions League, capitato al Napoli "dovrò chiedere spiegazioni all'Uefa: il Liverpool è arrivato in finale di Champions, cosa ci faceva in terza fascia?". Lo ha detto il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, a Kiss Kiss Napoli, commentano il gruppo europeo che vedrà il Napoli contro PSG, Liverpool e Stella Rossa. "La presenza dei 'Reds' in terza fascia - ha aggiunto - è un'anomalia clamorosa. Il girone è difficile ma, se si deve vincere, è meglio farlo alla grande contro le grandi, godiamoci queste grande sfide che serviranno a far crescere la squadra. Poi anche nell'Uefa per me ci sono dei casinari. Ho sempre contestato queste estrazioni, servono per fare un po' di teatrino a Montecarlo, un posto che abbandonerei, mi viene da ridere quando si fa lì il sorteggio, lo dovrebbero spostare a Nyon".