F1: 100mila presenze al Milan Festival

MILANO, 3 SET - E' di circa 100mila presenze il bilancio del Formula 1 Milan Festival, la quattro giorni che ha animato la Darsena dei Navigli del capoluogo lombardo nella settimana del Gp d'Italia, con l'evento clou di mercoledì scorso, quando i piloti di Ferrari e Sauber Alfa Romeo hanno guidato le loro monoposto su un inedito circuito cittadino lungo viale D'Annunzio, riasfaltato per l'occasione dagli organizzatori. La kermesse dedicata alla Formula 1, voluta da Liberty Media, la società statunitense proprietaria del circus, è stata realizzata in collaborazione con Balich Worldwide Shows e Punk for Business. "I Formula 1 Festival sono nati per far scoprire ad ancora più persone questo nostro meraviglioso sport, cercando di portare nel cuore delle metropoli del mondo tutta la passione e l'energia che ne sono il vero motore - ha dichiarato in una nota Norman Howell, Communication Director of F1 - A Milano abbiamo centrato l'obiettivo e per questo devo ringraziare, a nome di tutta F1, il gruppo di lavoro WS Corp''.