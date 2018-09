Serie A: Napoli ko con Samp,Juve in fuga

ROMA, 2 SET - Stavolta il diesel fa cilecca e il Napoli fallisce la rimonta subendo una dura lezione dalla Sampdoria che stravince 3-0 grazie a una splendida doppietta di Defrel e a un magistrale colpo di tacco di Quagliarella. Grande delusione per Ancelotti che segna il passo e dovrà rivedere parecchie cose. La Juve quindi rimane in fuga in testa alla classifica, ma alle spalle avanza sornione il Sassuolo che travolge 5-3 il Genoa e si porta a 7 punti. Entra in crisi l'Atalanta che paga la delusione in Europa League e si fa beffare in casa dal Cagliari (1-0 per i sardi). Si conferma in alta quota la Fiorentina che supera di misura l'Udinese e, con una gara da recuperare, potrebbe agguantare la Juventus. Riparte la Lazio che supera il Frosinone con un gol segnato da Luis Alberto e tanti falliti. Primo punto per il Chievo che si fa imporre pero' il pari in casa dall'Empoli.