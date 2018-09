Tennis: Us Open, Nadal e Thiem ai quarti

ROMA, 2 SET - Rafa Nadal e Dominic Thiem sono i primi due giocatori a staccare il pass per i quarti di finale degli US Open, ultima prova stagionale dello Slam, in corso sui campi in cemento di Flushing Meadows, a New York. Lo spagnolo n.1 del mondo ha dovuto faticare più del dovuto per avere la meglio del georgiano Nikoloz Basilashvili, n.37 Atp, superato solo dopo 4 set col punteggio di 6-3 6-3 6-7 6-4 dopo quasi tre ore e mezza di gioco. Nel prossimo turno il maiorchino se la vedrà con l'austriaco n.9 Atp che ha eliminato il sudafricano Kevin Anderson, n.5 del ranking mondiale e finalista di Wimbledon: 6-4 6-2 7-6(2) il punteggio in favore di Thiem dopo n due ore e 36 minuti di gioco.