Torino-Spal, sospesa per nubifragio

TORINO, 2 SET - La partita Torino-Spal è stata sospesa al 18' per il terreno reso impraticabile dalla pioggia caduta in un nubifragio che è caduto in serata sul capoluogo piemontese. L'arbitro Pasqua ha interrotto la partita sullo 0-0: le squadre sono entrate negli spogliatoi in attesa di nuove decisioni.