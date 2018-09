Barça maramaldo, l'Huesca ne prende otto

ROMA, 2 SET - Prima lo spavento, per un gol improvviso di Cucho dopo appena 3 minuti, poi la valanga: così Barcellona-Huesca è finita 8-2 per i campioni di Spagna che raggiungono a quota 9, a punteggio pieno dopo 3 giornate,in testa alla classifica il Real Madrid. Dopo lo spavento iniziale, ci ha pensato il solito Leo Messi, alla fine autore di una doppietta, a rimettere in carreggiata il match poi ribaltato grazie ai gol di Pulido (autorete) al 24' e Suarez (39'). Ma a fine primo tempo la matricola spagnola, arrivata quest'anno per la prima volta nella sua storia nella massima divisione, ha riaperto i giochi con Gallar (42'). Un fuoco di paglia però visto che nella seconda parte di gare non c'è stata partita con la cinquina che porta la firma di Dembelè (48'), Rakitic (52'), Messi (61'), Jordi Alba (81') e ancora Suarez (93' su rigore).