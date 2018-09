Manchester United, vittoria scacciacrisi

ROMA, 2 SET - Due gol di Lukaku scacciano la crisi del Manchester United, avversario della Juventus in Champions. La squadra di Mourinho vince 2-0 in casa del Burnley grazie alle reti del bomber belga, mentre Pogba sbaglia un rigore sul 2-0. Delude invece il Tottenham, rivale dell'Inter in Champions, che perde 2-1 sul campo del Watford, squadra rivelazione di questa Premier League, visto che è prima a punteggio pieno assieme a Liverpool e Chelsea. Ride l'Arsenal, che vince 3-2 a Cardiff.