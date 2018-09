Gp Monza: Raikkonen,non risultato ideale

ROMA, 2 SET - "Il pacchetto era veloce, purtroppo ho avuto un problema alla gomma posteriore e non ho potuto combattere alla fine". Non nasconde la delusione Kimi Raikkonen, secondo al gp di Monza, costretto a cedere alla fine a Lewis Hamilton. "Il risultato ottenuto non è certo l'ideale - ammette il finlandese della Ferrari partito in pole - ma abbiamo fatto il massimo. Mi è venuta a mancare la gomma posteriore e mi sono dovuto accontentare del secondo posto".