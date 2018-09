Inter: martedì gli esami per Nainggolan

MILANO, 2 SET - Rischia di riempirsi l'infermeria in casa Inter. Radja Nainggolan, infatti, appena rientrato dopo l'infortunio muscolare patito a luglio, ha accusato un nuovo problema alla coscia nel corso della partita di ieri contro il Bologna. Il centrocampista belga sarà rivalutato martedì, quando dovrebbe essere sottoposto agli esami strumentali insieme a Danilo D'Ambrosio, anche lui uscito malconcio dalla sfida del Dall'Ara, per un affaticamento muscolare. Risponderanno alla convocazione della Nazionale argentina, invece, Mauro Icardi e Lautaro Martinez, non utilizzati contro il Bologna per problemi muscolari. Il capitano nerazzurro, in tribuna ieri, potrebbe tornare subito in Italia, mentre Lautaro, il cui problema appare meno grave, dovrebbe essere utilizzato in una delle due amichevoli dell'Albiceleste.