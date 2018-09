Allegri: CR7? Gioie individuali arrivano

TORINO, 2 SET - "Le gioie individuali arriveranno meritatissime per tutti". Tranquillizza tutti, Massimiliano Allegri, nel tweet pubblicato dopo la vittoria al 'Tardini' di Parma. Terzo successo , ma anche terza partita a secco per Ronaldo ed è questo il riferimento nel messaggio dell'allenatore dei bianconeri. "Stiamo costruendo la nostra identità di squadra e a punteggio pieno si lavora ancora meglio", aggiunge. Ronaldo mostra di accontentarsi: "Altri tre punti! - scrive sui social -. Ottimo lavoro di squadra!. Clima sereno a disteso in casa Juventus, come dimostra anche la risposta di Allegri a un tifoso che, in inglese, gli ha chiesto perché si ostinasse a schierare Khedira: "Lui deve giocare, perché ha i miei video privati - ha scherzato il tecnico - e, se non lo faccio giocare, li mette in rete". Chiellini sottolinea l'importanza di essere primi e imbattuti: "Tre punti fondamentali prima della sosta! Ora si torna in azzurro!. Avanti così".