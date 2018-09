Tennis: Us Open, anche Djokovic e Cilic raggiungono ottavi

ROMA, 2 SET - Altri due big avanzano e raggiungono Rafa Nadal e Roger Federer negli ottavi degli Us Open di tennis, in corso sui campi di Flushing Meadows. Il croato Martin Cilic, numero 7 del tabellone, ha battuto l'australiano Alex De Minaur per 4-6, 3-6, 6-3, 6-4, 7-5, dopo oltre quattro ore di match tiratissimo. Solo tre match, nella storia del torneo newyorkese, erano durati più del suo, ma solo di qualche minuto. Ha vinto, ma con minori difficoltà, anche il serbo Novak Djokovic, numero 6, che ha piegato la resistenza del francese Richard Gasquet in tre set: 6-2, 6-3, 6-3. Avanti anche il belga David Goffin (10), che ha superato per 6-4, 6-1, 7-6 (7-4) il tedesco Jan-Lennard Struff. (ANSA).