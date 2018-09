Dazn, "dimezzato buffering medio"

ROMA, 1 SET - Va sempre più migliorando con il passare delle settimane il servizio offerto da Dazn, la nuova piattaforma Perform. "Grazie all'impegno quotidiano del nostro team la qualità del servizio è migliorata e abbiamo dimezzato il buffering time medio degli utenti rispetto al primo weekend di Serie A", inoltre, "il numero degli utenti registrati più che raddoppiato" sottolinea Dazn in una nota diffusa in serata al termine di Parma-Juventus per la quale, fanno sapere voci vicine all'operatore ci sono stati quasi un milione di contatti. "Il nostro obiettivo - sottolinea Dazn - è offrire a tutti gli appassionati di calcio un servizio di qualità e la possibilità di seguire in modo conveniente e flessibile la propria squadra del cuore. Il numero degli utenti registrati è più che raddoppiato dal primo weekend. Allo stesso tempo anche la qualità del servizio è migliorata e abbiamo dimezzato il buffering time medio degli utenti rispetto al primo weekend di Serie A".