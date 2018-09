Vela: Melges World League,Mascalzone 2/o

ROMA, 1 SET - Mascalzone Latino chiude 2/o il circuito europeo Melges 32 World League di vela. Il team di Vincenzo Onorato, nelle 4 prove disputate in Campania, Toscana, Trentino, Sardegna, ha ottenuto 70 punti e si è arreso solo a Giogi (74 punti). Il calendario di Mascalzone in Melges 32 prosegue con il Campionato del mondo, in programma a Cagliari. Grazie al contributo di diversi velisti, a partire da Goodison (tattico); Favini (randa); Ciampalini e De Felice (trimmer); Scarpa (drizze, sostituito il primo giorno da Matteo Savelli); La Mantia (albero) e Fiaschi (prodiere), allenati da Marco Savelli e Jones, il Melges 32 di Mascalzone Latino ha iniziato bene il 2018 con la vittoria a Forio d'Ischia, seguita dal 3/o posto a Marina di Scarlino, dal 5/o a Riva del Garda e oggi a Cagliari. "Non posso dire sia stata la miglior settimana - dice Onorato -. Sono stati 3 giorni di regata complicati ma, nonostante tutto, il gruppo ha dimostrato di saper reagire, raddrizzando la situazione. Siamo molto soddisfatti".