F1: Di Maio, Monza non si tocca

MONZA, 1 SET - "La doppietta Ferrari a Monza è straordinaria: non succedeva da 18 anni! Quello di Monza è il circuito più antico del mondiale e regala emozioni uniche come oggi. Il Gp di Monza, quindi, non si tocca e nessuno ha mai avuto intenzione di farlo. Però, che bello sarebbe rivedere correre a Imola, pista stupenda, il Gp d'Europa. Si vedrà! Intanto: forza Ferrari!". Lo ha scritto il vicepremier Luigi Di Maio su Instagram, dopo le qualifiche in cui Kimi Raikkonen ha conquistato la pole davanti a Sebastian Vettel.