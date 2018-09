Liverpool batte Leicester 2-1 e allunga

ROMA, 1 SET - Il Liverpool allunga momentaneamente nella classifica della Premier League, aggiudicandosi l'anticipo della 4/a giornata, disputato sul campo del Leicester. I 'Reds' di Juergen Klopp si sono imposti per 2-1, dopo essersi trovati addirittura sul 2-0, per i gol di Mane al 10' e Firmino al 45' del primo tempo. Nella ripresa la reazione delle 'Volpi' che ha prodotto solo il gol della bandiera di Ghezzal, generato da un dribbling sbagliato dell'ex romanista Alisson, troppo sicuro nel controllo e ingannato dal pallone. Nell'attesa del Manchester City (alle 18,30, in casa contro il Newcastle di Benitez) e del Chelsea (alle 16 in casa contro il Bournemouth), il Liverpool sale a 12 punti, mentre il Leicester resta da solo a 6 lunghezze.