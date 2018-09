Indonesia si candiderà per Giochi 2032

GIACARTA, 1 SET - Il successo degli Asian Games ha entusiasmato l'Indonesia, tanto da indurre il presidente, Joko "Jokowi" Widodo, ad annunciare la volontà di candidare Giacarta ad ospitare i Giochi Olimpici del 2032. Widodo, in chiusura dei Giochi asiatici che si concludono oggi dopo due settimane, ne ha parlato con i presidenti del Cio, Thomas Bach, e del Comitato olimpico asiatico. Bach ha accolto favorevolmente la candidatura dell'Indonesia, la quarta nazione più popolosa del mondo, sottolineando che il successo degli Asian Games ha fornito una "solida base" per la candidatura. "Con questo grande successo, l'Indonesia ha dimostrato di avere tutti gli ingredienti per ospitare le Olimpiadi con successo", ha detto Bach. Ai Giochi asiatici hanno partecipato circa 12.000 atleti provenienti da 45 nazioni.