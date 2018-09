Nadal batte Khachanov dopo 'maratona'

ROMA, 1 SET - Quattro ore e ventitré minuti di lotta sull'Arthur Ashe Stadium per staccare il pass per gli ottavi di finale. E' quanto ha dovuto impiegare Rafa Nadal, numero 1 del mondo e campione in carica agli US Open (a New York ha vinto anche nel 2010 e 2013, pure in quei casi da numero 1 del ranking), per avere ragione di un Karen Khachanov in versione extralusso (22 ace e 66 vincenti complessivi), capace di mettere paura al mancino di Manacor, sofferente al ginocchio destro (fasciato due volte, una a fine primo set e una dopo il secondo). Il russo, numero 27 della classifica Atp e del seeding, ha tenuto testa allo spagnolo (meno solido del solito, specie nei momenti chiave del match) in un confronto di rara intensità: dopo aver fatto suo il primo parziale, il 22enne di Mosca ha infatti servito per il secondo set, finendo per cedere con lo score di 5-7 7-5 7-6(7) 7-6(3). Scampato il pericolo, Nadal troverà dall'altra parte della rete domenica il georgiano Nikoloz Basilashvili, numero 37 Atp