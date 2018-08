Allegri'Ronaldo arrabbiato un vantaggio'

TORINO, 31 AGO - Ronaldo "ieri era molto arrabbiato, come è normale: aveva fatto 15 gol nella scorsa Champions League e aveva vinto la coppa con i suoi compagni del Real. La sua è stata una scelta personale e, come tale, va rispettata". Così Allegri sull'assenza di CR7 a Montecarlo dove la giuria gli ha preferito Modric come miglior giocatore della scorsa stagione. "L'atteggiamento di Ronaldo - ha proseguito il tecnico bianconero - dimostra quanto lui continui a lavorare per essere ancora il migliore, questo per noi è un vantaggio".