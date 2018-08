Tennis Us Open: Kerber rischia, si qualifica la Sharapova

ROMA, 31 AGO - Fa un po' meno caldo a New York, ed anche l'umidità è diventata più accettabile. Se l'è vista brutta Angelique Kerber che, dopo aver fallito due match-point nel secondo set, è riuscita a chiudere solo al decimo gioco del terzo set. Hanno faticato anche Caroline Garcia e Jelena Ostapenko mentre Petra Kvitova è riuscita a chiudere in due set. Intanto la Bielorussa si è scoperta potenza tennistica grazie alla "next gen" Aryna Sabalenka e ad Aliaksandra Sasnovich (senza dimenticare Vika Azarenka e la giovane Vera Lapko). La sorpresa della giornata è arrivata nel programma serale con l'eliminazione di Caroline Wozniacki: dopo la Halep numero uno, fuori anche la testa di serie numero due e ancora devono cominciare i match del terzo turno. Bene, invece, Maria Sharapova. Una brutta prestazione e una sconfitta inattesa quella rimediata dalla Wozniacki, numero due del ranking e del seeding, contro l'ucraina Lesia Tsurenko, numero 36 Wta: 64 62 e bye bye New York. Non è stata proprio una passeggiata ma nella notte italiana la Sharapova, numero 22 Wta e 22esima testa di serie, vincitrice dell'edizione del 2006, è approdata al terzo turno. Dopo un primo set agevole, il match contro Sorana Cirstea, numero 51 del ranking mondiale, si è complicato con la tennista rumena che nel secondo parziale ha servito per il set sul 5-4. Masha, però, ha rimontato allontanando lo spettro di un pericoloso terzo set: 62 75, dopo un'ora e 50 minuti, per la russa che al prossimo round troverà la Ostapenko. La Kerber, quarta del ranking e del seeding, ha rischiato davvero grosso con la svedese Johanna Larsson, numero 82 Wta, approdata già due volte al terzo turno a New York. La 30enne mancina di Brema - che punta a bissare il titolo vinto due anni fa, quando in un colpo solo conquistò il trofeo e la leadership mondiale - è stata in vantaggio 62 5-2, ha fallito due match-point nel decimo gioco ma ha finito poi per perdere la seconda frazione subendo un parziale di cinque game consecutivi. Ancora nel terzo set la tedesca ha sprecato due volte un break di vantaggio prima di riuscire a chiudere per 62 57 64 dopo due ore e 24 minuti di lotta. Prossima avversaria per lei la slovacca Dominika Cibulkova, numero 35 Wta e 29esima testa di serie, che in questo torneo vanta i quarti nel 2010.(ANSA).