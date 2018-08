In Spagna Luis Enrique Albiol e Suso

ROMA, 31 AGO - La Spagna ricomincia da Luis Enrique, e le prime convocazioni del nuovo ct riservano sorprese. Il tecnico ex Barca ha escluso dalla lista dei 24 convocati Jordi Alba, terzino col quale ai tempi blaugrana non era in piena sintonia, e il centrocampista dell'Atletico Koke. Tra le novita', il ritorno del napoletano Albiol e la chiamata del milanista Suso. Esclusi anche Aspas e Lucas Vazquez, due giocatori chiave nella Spagna di Lopetegui.