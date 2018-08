Us Open, Fognini eliminato da Millman

ROMA, 30 AGO - Una sconfitta con tanti rimpianti quella di Fabio Fognini nel secondo turno degli US Open, ultimo Slam del 2018 in corso sul cemento di Flushing Meadows. Il ligure ha ceduto per 6-1 4-6 6-4 6-1, in due ore e 40 minuti di partita, all'australiano John Millman, numero 55 Atp. Con l'eliminazione di Fognini a New York non ci sono più azzurri in gara nel singolare.