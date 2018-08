F1: Hamilton a Monza, bagno di folla

MONZA, 30 AGO - E' iniziato con qualche ora di ritardo il weekend del Gp d'Italia per il leader del Mondiale di Formula 1 Lewis Hamilton, che si è presentato a Monza solo nel tardo pomeriggio, in tempo per il bagno di folla durante la Pit Lane Walk. Maglietta e cappellino bianchi, l'inglese della Mercedes, che "per motivi personali" aveva saltato l'appuntamento pomeridiano con la stampa ed era atteso solo domani mattina per le prime prove libere, si è affacciato nei box concedendosi ai tifosi per selfie e autografi.