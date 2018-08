Snai: Vettel è favorito per pole e Gp

ROMA, 30 AGO - In vista del Gp d'Italia di F1, a Monza, Sebastian Vettel, comanda sia nelle quote Snai sulle qualifiche, a 1,75, che in quelle sulla gara, dove la valutazione varia di poco (1,85). Hamilton, offerto a 3,00 sia per la prima piazza in griglia che per il Gp, è costretto a inseguire. Kimi Raikkonen è il pilota con le maggiori chance di vittoria, offerto a 5,50, ma le quote Snai lo reputano più un possibile 'scudiero' del compagno di squadra. Si punta a 3,00 sulla doppietta Ferrari, che vede Vettel vincente seguito dal finlandese. A 10 Valtteri Bottas, l'altro uomo Mercedes, molto più distanti le due Red Bull, con Max Verstappen a 20 e Daniel Ricciardo (che sarà penalizzato per il cambio di motore) a 50. Dopo il successo di Spa, la quota sul trionfo iridato di Seb è scesa da 2,50 a 1,95. Hamilton è ancora favorito, ma di un soffio appena: 1,80.