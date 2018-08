Piqué, tennis non sarà mai come calcio

ROMA, 29 AGO - "Per nessun motivo intendo far diventare il tennis come il calcio. Ogni sport ha le proprie caratteristiche e la sua storia, personalmente il tennis mi piace così com'è". Il difensore del Barcellona Gerard Piquè, parla a El Pais del nuovo formato della Coppa Davis, proposto dal gruppo Kosmos (da lui presieduto) e approvato dall'Itf e che partirà dal prossimo anno. "Vogliamo modernizzare la Davis - ha aggiunto Piquè - ma, allo stesso tempo, mantenere alcune caratteristiche come il numero dei partecipanti, il fatto di giocare in casa o fuori. Per quello abbiamo mantenuto un turno eliminatorio in febbraio per l'accesso al tabellone principale. Un altro fattore era la superficie, perché magari i giocatori erano reduci da un torneo sul veloce e dovevano trovarsi a giocare sull'erba o sulla terra battuta aumentando il rischio di infortuni". Secondo il difensore del Barcellona alcune innovazioni, come i match al meglio dei 3 set invece che al meglio dei 5, incontreranno i favori del pubblico.