Tennis: Us Open, Nadal senza problemi contro Pospisil

ROMA, 30 AGO - Rafa Nadal prosegue senza troppi problemi il proprio cammino verso la gloria, negli Us Open a New York. Il tennista spagnolo, che è anche campione in carica del torneo, ha spazzato via il canadese Vasek Pospisil, con un perentorio 6-3, 6-4, 6-2, dopo solo 1h59' di gioco. Al terzo turno, Nadal incontrerà il russo Karen Khachanov, che ha eliminato l'italiano Lorenzo Sonego. Nadal e Khachanov si sono ritrovati di fronte qualche settimana fa nella semifinale dei Canadian 1000 Atp Masters: il match si concluse con la vittoria dello spagnolo per 7-6 (3), 6-4. Nadal poi si aggiudicò il torneo di Toronto.