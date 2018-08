Ciclismo: Mollema prolunga con la Trek

ROMA, 30 AGO - La Trek-Segafredo annuncia di avere raggiunto un accordo biennale con Bauke Mollema, estendendo il suo contratto fino al 2020. "È un pilastro della squadra, è un corridore molto forte: non solo fisicamente, ma anche mentalmente - spiega Luca Guercilena, general manager del team - lo ha dimostrato ancora una volta anche al Tour de France. Siamo davvero felici che Bauke rimarrà con il team per altri due anni. Insieme a Richie Porte avremo due scalatori estremamente forti che condividono le opportunità di lottare per grandi successi". "Sono molto grato per la fiducia che la Trek-Segafredo ripone in me - aggiunge il corridore olandese -. Non vedo l'ora di vivere altri due anni fantastici in questa squadra".