A Rimini primo 'Italian Bike Festival'

RIMINI, 30 AGO - Prima edizione di Italian Bike Festival dal 31 agosto al 2 settembre al parco Fellini di Rimini: l'evento, gratuito e organizzato in collaborazione con il Comune, coinvolgerà oltre 150 brand del settore, che presenteranno al pubblico le novità 2019 tra bici, accessori, equipaggiamenti, integratori e soluzioni per le due ruote. Ospite il campione della Nazionale italiana di Bmx Alessandro Barbero, che proporrà due esibizioni freestyle ricche di acrobazie e trick. In programma anche una Triathlon Experience, il criterium 'Gran Premio Amarcord', gara di scatto fisso alla prima edizione, e la Favorit Gold Sprint Race, torneo di bici su rulli aperto a tutti. "Il turismo sportivo è sempre più centrale nella promozione turistica dell'Emilia-Romagna, dove è possibile praticarlo in 'mille' forme. Il cicloturismo è certamente uno dei nostri punti di forza - commenta Davide Cassani, ct della Nazionale di ciclismo e presidente di Apt Servizi - e l'Italian Bike Festival è un'importante occasione per rilanciarlo".