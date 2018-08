Tennis: Us Open, ok Federer e A. Zverev

ROMA, 29 AGO - Roger Federer si è agevolmente qualificato per il secondo turno degli Us Open di tennis, quarto e ultimo Slam stagionale, superando per 6-2, 6-2, 6-4 il giapponese Yoshihito Nishioka. Sulla strada del 37enne campione elvetico vi è adesso il francese Benoit Paire. Ancora più facile l'esordio del tedesco Alexander Zverev, n. 4 del ranking e del seeding, che ha spazzato via il canadese Peter Polansky per 6-2, 6-1, 6-2. Debutto positivo anche per Marin Cilic: il croato, numero 7 della classifica mondiale e del seeding, ha saputo far suo in maniera rocambolesca un primo set in cui era sotto 5-1 40-0, per poi salire in cattedra e avere via libera per il ritiro del romeno Marius Copil sul punteggio di 7-5, 6-1, 1-1. Fra le donne esordio vincente per la russa Sharapova, che ha battuto la svizzera Schnyder 6-2, 7-6. Oggi in campo 4 azzurri: Andreas Seppi incontra il canadese Denis Shapovalov, Paolo Lorenzi l'argentino Pella, Lorenzo Sonego contro il russo Karen Khachanov, per Camila Giorgi l'ostacolo Venus Williams.