Tennis: NY troppo calda,scatta heat rule

(ANSA-AP) - NEW YORK, 28 AGO - Le condizioni climatiche estreme (35 gradi di temperatura e oltre il 50% di umidità) di oggi a New York hanno indotto gli organizzatori dell'Us Open di tennis a Flushing Meadow ad estendere anche agli uomini la 'heat rule' prevista dal protocollo Wta e di cui quindi possono fruire le giocatrici. Ora, dopo una raccomandazione in tal senso dello staff medico, anche i tennisti maschi potranno usufruire di un break di dieci minuti per rinfrescarsi tra il terzo e quarto set di gioco. L'organizzazione ha anche assicurato, con una nota, che la situazione ambientale e climatica "viene monitorata attentamente".