Radio Spagna, Ronaldo vuole Valladolid

ROMA, 28 AGO - Ronaldo Fenomeno torna in Spagna, dove ha giocato nel Barcellona e nel Real Madrid. Secondo l'emittente Radio Cadena Ser l'ex idolo degli interisti è infatti sul punto di acquistare il Valladolid, club neopromosso nella Liga che, economicamente, non se la passa benissimo. La cifra che Ronie pagherebbe per diventare il nuovo padrone della società di cui fa parte, come calciatore, anche l'ex romanista Daniele Verde, è di 30 milioni di euro, sufficiente per azzerare i debiti del Valladolid che, secondo l'emittente, ammontano a 25 milioni. Ronaldo potrebbe anche assumere il ruolo di presidente ma lascerebbe gestire la situazione a colui che ricopre attualmente questo ruolo, Carlos Suarez. Non è comunque la prima volta che il n.9 del Brasile campione del mondo nel 2002 diventa proprietario, o principale azionista di un club calcistico: è già successo in Florida con i Fort Lauderdale che militano nella Nasl statunitense e sfidano il Miami di Paolo Maldini.