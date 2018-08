F1: Monza, l'auspicio di Sticchi Damiani

MONZA, 28 AGO - "Credo che una vittoria della Ferrari a Monza sarebbe il modo migliore di onorare la memoria di Sergio Marchionne, insieme a tutta la scuderia". Lo evidenzia il presidente dell'Aci, Angelo Sticchi Damiani, a margine della presentazione del Gran Premio d'Italia di F1, in programma domenica a Monza. "Marchionne - aggiunge Sticchi Damiani - ha avuto l'indiscutibile merito di riportare la Ferrari ai massimi livelli competitivi, dando modo a Vettel e Raikkonen di dimostrare fino in fondo il loro talento. Ricordarlo non è un atto di dovere, Marchionne è stato un uomo a cui l'Italia deve molto". Sticchi Damiani ricorda anche "i 43 automobilisti" che hanno perso la vita "in maniera assurda" nel crollo del Ponte Morandi a Genova: "Dobbiamo fare in modo che una tragedia inspiegabile come questa non succeda più e che si possa guidare sempre nella massima sicurezza possibile".