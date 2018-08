Us Open: ritiro Ferrer, Nadal a 2/o turno

ROMA, 28 AGO - E' durato poco meno di un'ora e mezza il primo turno agli Us Open, quarto e ultimo Slam della stagione, del n.1 del tennis mondiale lo spagnolo Rafael Nadal. Il suo connazionale David Ferrer si è ritirato per un infortunio muscolare al polpaccio dopo che aveva perso il primo set 6-3 ed era avanti 4-3 nel secondo. Dopo averlo già battuto a Wimbledon Stan Wawrinka ha nuovamente sconfitto il bulgaro Grigor Dimitrov, n.8 della classifica mondiale e del seeding: 6-3 6-2 7-5 il punteggio a favore dello svizzero. Gradito ritorno anche quello di Andy Murray: lo scozzese, attualmente n. 382 del ranking mondiale ha sconfitto 6-7 6-3 7-5 6-3 l'australiano James Duckworth: l'argentino Juan Martin Del Potro, testa di serie n.3, ha superato 6-0 6-3 6-4 lo statunitense Donald Young. In campo femminile avanti le sorelle Williams: Venus ha battuto per 6-3 5-7 6-3 la russa Svetlana Kuznetsova e affronterà ora Camila Giorgi, mentre Serena si è imposta 6-4 6-0 sulla polacca Magda Linette. (ANSA).