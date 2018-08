Roma: Di Francesco, 45' troppo brutti

ROMA, 27 AGO - "L'Atalanta ha una condizione strepitosa, andavano il doppio di noi sotto tutti i punti di vista. In questo momento siamo più diesel, io ne avrei cambiati 7-8 nel primo tempo. Eravamo troppo brutti per essere veri. Poi abbiamo avuto un'ottima reazione". L'allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco, non ha ancora smaltito la rabbia dopo il 3-3 con i nerazzurri di Gasperini, riaccesa dopo la rimonta "perché - spiega - abbiamo perso di nuovo equilibrio. Siamo diventati una squadra lunga che voleva la vittoria, ma non si possono lo stesso regalare quelle occasioni...". "Io divento matto - ha aggiunto - perché vorrei un po' più di attenzione in partita. Se guardate gli ultimi 10' sembrava una scapoli-ammogliati, così si compromettono le partite. Ci è mancata una certa velocità di pensiero, i difensori accorciavamo ma nessuno poi ripartiva".