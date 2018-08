Fifa, segretaria generale a Roma

ROMA, 27 AGO - La segretaria generale della Fifa, Fatma Samoura, è a Roma, dove incontrerà il commissario straordinario della Figc Roberto Fabbricini e il direttore generale Michele Uva. La visita fa parte del giro d'orizzonte che la federazione internazionale periodicamente organizza con i vertici delle federazioni associate: la riunione è in programma domani in Figc, si parlerà della situazione generale del calcio italiano, inevitabile poi che venga affrontato anche il tema del commissariamento in atto. Fatma Samoura è attesa stasera in tribuna autorità dello stadio Olimpico per assistere a Roma-Atalanta, posticipo della seconda giornata del campionato di Serie A.