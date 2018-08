Neymar, non lascerò Psg per il Real

ROMA, 27 AGO - Neymar è a Barcellona, dove oggi è andato a trovare i suoi ex compagni che si stavano allenando nella 'Ciutat Esportiva' blaugrana. Motivo del ritorno di O Ney in Catalogna è un impegno con lo sponsor PokerStars, che lo ha visto impegnato in una partita contro Gerard Piqué e il golfista Sergio Garcia Parlando a margine dell'evento, la 'stella' brasiliana ha sottolineato che "per me sarebbe molto complicato affrontare il Barcellona in Champions". "Qui ho tanti buoni amici - ha aggiunto Neymar -, che sono anche ottimi giocatori. E' stato bello rivederli, mi mancavano. Da un lato mi piacerebbe affrontarli, ma dall'altro, come club, non mi piacerebbe giocare contro il Barça". Inevitabile la domanda, fatta da TV3, sul futuro e il presunto interessamento del Real Madrid: "ho un contratto con il PSG, e rimarrò lì", ha risposto Neymar. E Adrien Rabiot potrebbe davvero lasciare Parigi per il Barça? "Non lo so, chiedetelo a lui".