Buffon, Champions per me non ossessione

ROMA, 27 AGO - "Il mio arrivo a Parigi? E' stato molto semplice e naturale, mi sento come se fossi un giocatore uguale agli altri. Così vedo me stesso e così voglio essere considerato. Nel PSG ho scoperto un gruppo di ragazzi fantastici ed è stato salutare ritrovarmi in uno spogliatoio come questo". Gigi Buffon, parlando a France Football, traccia un un primissimo bilancio della propria esperienza in Francia. "Con Mbappé scherziamo e spesso ridiamo insieme - aggiunge l'ex portiere degli azzurri -. Mi dice sempre: 'Mai nella vita avrei potuto immaginare di giocare un giorno con te'. Mi vide giocare la finale mondiale 2006 contro la Francia, quando era ragazzo, io l'ho affrontato nella semifinale Champions 2017... A Torino ho lasciato compagni che erano anche campioni e ne ho trovato dei nuovi qui, a Parigi: anche loro sono campioni. La Champions? Voglio giocarla di nuovo e provare a fare del mio meglio, vivere ancora grandi emozioni, anche se non ne faccio un'ossessione".