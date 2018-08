Ciclismo:Jon e Gorka Izagirre all'Astana

ROMA, 27 AGO - L'Astana ha annunciato un accordo biennale con due corridori spagnoli Ion e Gorka Izagirre, che entreranno a far parte del team kazako dal primo gennaio dell'anno prossimo, chiudendo così la parentesi nella Bahrain-Merida. "Siamo felici di entrare a far parte dell'Astana, che da anni è nel World tour - dice Jon Izagirre -. Io e Gorka conosciamo molto bene una parte della squadra, i corridori e alcuni componenti lo staff, questo è importante per noi e ci aiuterà ad adattarci rapidamente. So che l'Astana è una squadra molto forte, che lavora duro e, anno dopo anno, ha ottenuto grandi risultati. Con Gorka speriamo di portare nella squadra nuova linfa. Certo, il nostro obiettivo principale sono le vittorie, siamo pronti ad aiutare la squadra verso il raggiungimento di grandi obiettivi".